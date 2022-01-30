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Новости > Американцы научили робота делать сложные хирургические операции без участия человека

Американцы научили робота делать сложные хирургические операции без участия человека

Александр Панько
30.01.22 11:08
573
Американцы научили робота делать сложные хирургические операции без участия человека

Главное: Робот, разработанный американскими учеными, успешно провел четыре сложные операции без вмешательства человека. При этом он впервые справился быстрее и лучше опытного хирурга.

Детали: Роботизированная система Smart Tissue Autonomous Robot (STAR), разработанная специалистами Университета Джона Хопкинса в США провел операцию по восстановлению целостности кишечника без участия человека. Как сообщает Gizmodo, машина прооперировала свинью, соединив отдельные фрагменты кишки и наложила швы.

Речь идет об очень сложной процедуре, которая требует от хирурга максимальной концентрации и точности, так как любая мелкая ошибка может привести к нарушению герметичности организма. Кроме того, задачу усложняет тот факт, что живой организм находится в постоянном движении.

Ученые оснастили робота камерами ближнего инфракрасного и структурного света, с помощью которых мог воссоздать трехмерную карту организма пациента. В итоге он успешно провел четыре подобные операции подряд.

Как утверждается, это первый случай, когда он сделал это быстрее и качественнее человека.

По словам создателя STAR Акселя Кригера, его детище в будущем сможет выполнять более сложные операции, вроде удаления опухолей через небольшие надрезы.

Подобные системы могли бы проводить операции за пределами традиционных операционных — например, в автомобиле «скорой помощи».

В тему: В начале 2021 года японцы создали робота-помощника, который должен работать в садах, собирая фрукты с деревьев.

В августе того же года Известный изобретатель и бизнесмен Илон Маск заявил о создании в следующем году прототипа робота-гуманоида, который будет выполнять за людей однообразную и скучную работу.

Спустя месяц американская компания Iron Ox привлекла роботов для орошения базилика в одной из теплиц Калифорнии. Высокие технологии помогают экономить воду и питать растения необходимыми веществами в условиях засухи.

Тэги: США, здоровье, наука, хирург, хирургическая операция, хирургия, робот, технологии

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