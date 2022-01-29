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Новости > «Слуга народа» попался на полумиллионной взятке

«Слуга народа» попался на полумиллионной взятке

Александр Панько
29.01.22 09:47
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«Слуга народа» попался на полумиллионной взятке

Главное: Действующий депутат Рады получал 558 тысяч гривен взятки, когда его задержали правоохранители. По информации СМИ, речь идет о «слуге народа» Сергее Кузьминых.

Детали: Депутат Верховной Рады Украины попался на взятке. Об этом сообщает НАБУ в пятницу, 28 января.

«Только что НАБУ, САП и ОГП разоблачили действующего народного депутата Украины на „горячем“, при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн. По данным следствия, чиновник получил средства за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области», — сообщили в НАБУ и пообещали предоставить детали позже.

 

В свою очередь Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что речь идет о народном депутате от фракции Слуга народа Сергее Кузьминых. Речь идет о злоупотреблениях на закупках медоборудования, уточняет издание. В то же время ГБР пока не может задержать нардепа по закону — ведомство обратится к генпрокурору для подписания подозрения.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия отреагировал на задержание депутата от фракции СН Сергея Кузьминых на взятке. Заявление Арахамии опубликовала пресс-секретарь СН Юлия Палийчук в пятницу, 28 января. По словам Арахамии, он узнал об инциденте из СМИ.

«Для нас эта новость стала шоком, потому что Сергей Кузьминых — волонтер, брат легендарного комбата „киборгов“ Олега Кузьминых, героически защищавший нашу независимость, достойно прошедший плен и после него смог вернуться на службу. Поэтому Сергей Кузьминых получил от команды огромный кредит доверия», — сказал Арахамия.

«Но если он совершил преступление, то должен понести ответственность по закону. И в этом случае мы не будем прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами, как это делают некоторые политики, имеющие на руках подозрение в государственной измене. Закон один для всех, независимо от фамилии и биографии. Прежние заслуги перед страной не являются и не должны быть ни для кого амнистией», — подчеркнул глава СН.

Арахамия добавил, что приветствует усилия антикоррупционной инфраструктуры по выявлению коррупционных правонарушений.

«Нашей целью было сделать ее действенной и по-настоящему независимой. Это было нашей задачей в первые недели работы монобольшинства. И нынешний инцидент лишнее подтверждение тому, что антикоррупционные органы лишены политического влияния и для них нет неприкосновенных», — резюмировал Арахамия.

В тему: Экс-нардеп рассказал, как дал Луценко крупную взятку, после чего выпил с ним две бутылки виски.

Тэги: взятка, Верховная Рада Украины, общество, политика, Слуга народа, Сергей Кузьминых

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