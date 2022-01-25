Стало известно, что может помешать Усику стать дважды абсолютным чемпионом мира

Главное: Сейчас идет активная работа над тем, чтобы организовать бой между украинским тяжеловесом Александром Усиком и обладателем пояса WBC, британцем Тайсоном Фьюри. Однако, по словам промоутера Александра Красюка, для этого нужно договориться со всеми сторонами.

Детали: Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика рассказал о подготовке к предстоящему поединку. Как сообщает LB.ua, по словам Александра Красюка, соответствующие переговоры ведутся с ноября прошлого года.

«В один момент мы были близки к нему, но потом все срывалось, а потом мы возвращались к ним. Сейчас нет определенности, а переговоры ведутся», — рассказал он, добавив, что на данный момент ситуация близка к разрешению.

«Но это только переговоры. Сейчас я не могу подтвердить, что Усик подерется с Фьюри в следующем бою», — подчеркнул Красюк.

По его словам, основным препятствием является британский боксер Энтони Джошуа, который требует от Усика реванш за поражение в чемпионском бою. На данный момент ему предложили отступные. «Мы обсуждали такую возможность по телефону. Если деньги его устроят, если Джошуа гарантируют бой с победителем, и все будут довольны, то не будет больших препятствий», — объяснил промоутер.

При этом он напомнил о необходимости договориться также с претендентом на титул чемпиона WBC Диллианом Уайтом. «В этом фильме играет роль еще один человек — Диллиан Уайт, обязательный претендент для Фьюри. Он также должен быть удовлетворен условиями», — рассказал Красюк, отметив, что все это «сложная схема для реализации».

«Но все равно по-прежнему есть шанс, что все стороны согласятся с условиями, и мы увидим бой за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе», — заключил он.

Отметим, что Александру Усику, чтобы стать абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе на сегодняшний день не хватает только пояса WBC, которым владеет Тайсон Фьюри. До этого Усик был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

В тему: 25 сентября 2021 года Александр Усик в бою на стадионе футбольной команды «Тоттенхем Хотспур» в Лондоне одолел британского тяжеловеса Энтони Джошуа и стал чемпионом мира по версиям IBF, WBO и WBA.

Напомним: 11 января 2022 года Тайсон Фьюри опубликовал эмоциональное видео, в котором назвал Александра Усика (19-0, 13 КО) «маленьким стероидным человечком».