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Новости > Пока в Украине не видят признаков вторжения России, британский премьер предупреждает о блицкриге

Пока в Украине не видят признаков вторжения России, британский премьер предупреждает о блицкриге

Автор: «Фраза»
25.01.22 14:31
276
Пока в Украине не видят признаков вторжения России, британский премьер предупреждает о блицкриге

Главное: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивает, что у России есть план молниеносной войны на территории Украины. Однако он признает, что война не неизбежна.

Детали: Россия подготовила план молниеносной войны с Украиной. Как сообщает ВВС, с таким предупреждением выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Разведка очень четко указывает, что на границах Украины находится 60 российских боевых групп. План молниеносной войны, которая может уничтожить Киев, очевиден для всех», — заявил он, отметив, что предполагаемое вторжение России может начаться именно с наступления на украинскую столицу.

При этом он подчеркнул, что хотя ситуация выглядит «достаточно угнетающе», но война не неизбежна.

По словам премьера, Британия «возглавляет создание пакета экономических санкций» против России и снабжает Украину оборонным оружием.

По данным издания, в понедельник, 24 января, лидеры США и Европы согласовали общий план действий на случай вторжения России в Украину. Президент США Джо Байден провел видеоконференцию с лидерами ЕС, генеральным секретарем НАТО и Джонсоном.

Лондон заявил, что лидеры согласились с тем, что если произойдет дальнейшее вторжение России, «союзники должны принять скорые ответы, включая беспрецедентный пакет санкций».

Комментируя отзыв семей своих дипломатов из Киева, британские чиновники заявили, что особых угроз для британских дипломатов не было, но около половины работающих в Киеве сотрудников вернутся в Британию в качестве меры предосторожности.

При этом около 30 британских дипломатов, включая посла, остаются в Украине. Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что посольство в Киеве продолжает работать, но «важно, чтобы мы были готовы к любой ситуации».

Между тем, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, в настоящее время Вооруженные силы РФ не создали ни одной ударной группировки, что могло бы свидетельствовать о подготовке наступления на Украину. «По состоянию на сегодняшний день фактаж, который мы наблюдаем по данным нашей разведки, фактаж, который наблюдают разведки наших стран-партнеров, примерно похож на ту же ситуацию, которая была весной прошлого года, перед Пасхой. Поэтому сегодня, по состоянию на данный момент не создано ни одной ударной группировки Вооруженными силами РФ, что свидетельствовало бы о том, что завтра они пойдут в наступление», — заявил он в эфире одного из телеканалов, добавив, что «рискованные сценарии есть, они возможны с точки зрения вероятности в будущем».

 

Справка: «Молниеносная война» (нем. Blitzkrieg) — метод ведения скоротечной войны, согласно которому победа достигается в короткие сроки, исчисляемые днями, неделями или месяцами, до того, как противник сумеет мобилизовать и развернуть свои основные военные силы. Впервые блицкриг на практике был успешно осуществлен германскими военными стратегами в начале Второй мировой войны при захвате Польской республики. Эта стратегия также позволила нацистской Германии быстро разбить советские войска в ходе вторжения в СССР в 1941 г. Однако из-за огромных территорий страны блицкриг захлебнулся и в итоге закончился полным поражением.

В тему: 24 января 2022 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что конфликт в Украине в случае вторжения России может превратиться для Москвы в «новую Чечню».

Напомним: На сегодняшний день Россия продолжает увеличивать численность своих войск около украинской границы.

По данным пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, вторжение России в Украину может произойти в любой момент.

На этом фоне 24 января Госдепартамент США обнародовал приказ об эвакуации из Украины родственникам американских дипломатов. Соответствующее решение приняло также правительство Великобритании.

Тэги: Украина, нападение, Великобритания, Россия, мир, война, агрессия, Борис Джонсон, блицкриг

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