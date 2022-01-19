Диетолог рассказала, как обезопасить себя от инфаркта

Главное: Некоторые продукты снижают риск инфаркта. О них поведала диетолог.

Детали: Популярный российский диетолог Лера Лавски рассказала, как снизить риск инфаркта. Ее цитируют местные СМИ.

Она говорит: «Для укрепления стенок сосудов поможет витамин С, который более всего содержится в шиповнике, квашеной капусте, черной смородине и киви».

Эксперт отметила: «Здоровье сосудов поддерживают Омега-3 жирные кислоты. Употребляйте не реже трех раз в неделю красную рыбу дикого отлова, а также семена льна и кедровые орехи. Коллаген в костных бульонах является структурным элементом стенок сосудов».

Сообщается: «Часто слабость сосудистой системы связана с его нехваткой. Магний в орехах и семенах поддерживает нормальный уровень артериального давления, так как способен снижать стрессовую нагрузку».

Резюмируется: «Для снижения высокого уровня холестерина, который влияет напрямую на здоровье сердечнососудистой системы, употребляйте ежедневно сырые лук и чеснок, а также витамины группы В, которые содержатся в бобовых, субпродуктах и хлебе грубого помола».

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