WhatsApp запускает для своих пользователей весьма необычную функцию

Главное: Новая функция появится в WhatsApp. Пользователи смогут рисовать.

Детали: В популярном мессенджере WhatsApp появится интересная функция. Об этом пишет издание WABetainfo.

Отмечается, что пользователи получат возможность рисовать.

Информируется, что в новой бета-версии приложения обнаружены инструменты для рисования.

Как сообщается, встроенный редактор изображений WhatsApp будет дополнен новыми карандашами: такие инструменты позволят рисовать более толстые линии на фото и видео.

На данный момент пользователи могут изменять цвет карандаша, но не способны увеличить или уменьшить толщину штриха.

Ожидается, что появится также встроенный инструмент для размытия снимков: это позволит скрывать отдельные фрагменты снимка перед отправкой.

Стоит добавить, что новые инструменты пока доступны в версии 2.22.3.5 для Android-устройст, после чего такие функции попадут в релизные программы для Android и iOS.

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