Международный день борьбы с коррупцией: какой праздник отмечается 9 декабря 2021 года

Сегодня, 9 декабря 2021 года, отмечают Международный день борьбы с коррупцией, а также Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления.

Международный день борьбы с коррупцией

Международный день борьбы с коррупцией отмечается ежегодно по инициативе ООН 9 декабря (резолюция №A/RES/58/4). В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной ассамблеей 1 ноября 2003 года.

Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно одному из положений конвенции, необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в результате коррупции. Конвенция — первый документ такого рода. Он особенно важен для стран, где коррумпированность всех структур наносит ущерб национальному благосостоянию.

Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления

С инициативой об учреждении этого памятного дня на 103-м пленарном заседании в ходе течения 60-й сессии ООН выступили представители Армении. Эта инициатива стала логическим продолжением действий армянских политиков, начатых в ходе 28-й сессии Совета ООН по правам человека, проходившей 27 марта в Женеве. Итогом усилий представителей страны-инициатора стало принятие в сентябре 2015 г. резолюции ООН A/RES/69323, в которой была учреждена памятная дата 9 декабря.

Символичность выбора Международного дня памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления стала годовщина принятие Генассамблеей ООН Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Инициатива армянских представителей своего народа была искренне одобрена благодаря соглашению между представителями 80 стран-членов ООН. В итоге, согласованный документ вступил в действие без обязательного в таких случаях голосования.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— День рождения компьютерной мыши;

— День грузчика;

— Всемирный день техно-музыки.