Главные новости за 7 декабря 2021 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 7 декабря 2021 года.

- Коронавирусом в Украине заболели 8 655 человек. Умерли 467 людей.

- Тринадцать человек погибли в ДТП в Черниговской области. Пострадали шесть людей.

- В ближайшие выходные в Украине пойдет снег. Но будет не очень холодно.

- Украинский фильм «Плохие дороги» попал в лонг-лист премии «Оскар». Картину сняла Наталья Ворожбит.

- В Украине может появиться посол США. Это Бриджит Бринк.

- «Талибан» хочет представлять Афганистан в ООН. Появились веские доводы.

- Первым участником Евровидения-2022 станет группа Intelligent Music Project. Она представит Болгарию.