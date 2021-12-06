Зимняя сказка в «Парке Киевская Русь» стартует

В уникальном месте — живом средневековом городе Древнем Киеве Княжества Киевская Русь (Киевская область), с 18 декабря по 19 января пройдет чрезвычайно яркая и колоритная новогодняя шоу-программа «Зимняя сказка» для детей и взрослых. Гостей ждут театрализованные действа, Резиденция Нового года, конные шоу, прогулки на лошадях и в санях, вкусные горячие блюда в корчме, полеты на канатном спуске, гадания от знахарки-волхвины, интересные сувениры, чеканка монет и возможность незабываемого уикенда с проживанием.

С 18 декабря по 9 января в выходные и праздничные дни будет работать Резиденция Нового года, где каждый маленький и взрослый посетитель сможет написать письмо седобородому волшебнику и оставить в ларце исполнения желаний.

В течение Зимней сказки в выходные и праздничные дни гости увидят праздничное действо с погружением в древние традиции, обряды и сказки. Только в Киевской Руси можно будет увидеть уникальное авторское представление — театрализованный конный интерактив борьбы заморских и славянских персонажей. Гостей будут ждать театрализованное «взятие ворот», заклинания, разнообразные игры и забавы. Каждый желающий сможет приобщиться к мастер-классу по пению колядок, а также увидеть действо по мотивам произведения Н. Гоголя «Вечера на хуторе возле Диканьки». А еще — и взрослых, и детей будут приглашать в зажигательные батлы, хороводы и флеш-мобы.

На Рождество 25 декабря и с 7 января сказочные жители Древнего Киева разыграют настоящий вертеп: Дева Мария со святым младенцем, пастухи, волхвы, и конечно — борьба добра со злом и победа добра в финале.

Грандиозное празднование новогодней ночи ждет гостей 31 декабря с 21:00! Древний Киев подготовил яркую праздничную развлекательную программу с музыкой и танцами, выступлениями конного театра и разнообразными развлечениями, вкусные горячие блюда, напитки и настойки, подарки, угощения и фейерверк.

В течение всего новогоднего цикла празднований в выходные и праздничные дни вкусно поесть блюд, приготовленных на открытом огне, можно будет в беседках и теплой корчме.

В Древнем Киеве каждый гость почувствует себя полноправным жителем средневекового города. Здесь можно примерить исторические костюмы времен Киевской Руси, научиться метко стрелять из лука, метать ножи и чеканить монеты по древней технологии. В гостях у волхвини посетители отведают травяные чаи по забытым рецептам и прикоснутся к древним тайным знаниям. А в средневековой лавке и на ярмарке мастеров выберут на память оригинальные сувениры ручной работы.

Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло» с маршрутами разной сложности.

Желающие продлить отдых могут остаться на ночь в комфортабельных комнатах (при предварительном бронировании).

Стоимость билетов (в новогоднюю ночь цены отличаются):

— Для взрослых 200-250 грн (в зависимости от даты посещения),

— Для пенсионеров и студентов 150 грн,

— Для школьников 100 грн,

— Дошкольникам — бесплатно.

Адрес: Киевская область, Обуховский район, село Копачев. Добраться можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно посмотреть на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты». Телефон: +38 050 385 20 35, +38 044 461 99 37. Детали на сайте: https://parkkyivrus.com/ FaceBook: https://www.facebook.com/parkkyivrus