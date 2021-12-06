9 регионов Украины выходят из «красной» зоны

Главное: Сразу девять регионов Украины уже завтра будут переведены из «красной» зоны в «желтую». В частности, речь идет о Киеве и восьми областях.
Детали: Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение ослабить карантин в украинских областях. Из «красной» зоны выходят 9 регионов, сообщает Правительственный портал в понедельник, 6 декабря.
При этом 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила, предусматривающие усиление ограничений в желтых зонах. В частности, посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общепита и спортзалов будет разрешена только при наличии у 100% коллективов и посетителей по крайней мере одной дозы прививки.
В МВД напомнили, что представители заведений на входе должны проверять QR-коды в Дії, а Нацполиция будет тщательно проверять соблюдение этих правил.
Комиссия приняла решение вывести из «красной» зоны Киев и 8 областей:
— Донецкую;
— Днепропетровскую;
— Ивано-Франковскую;
— Луганскую;
— Львовскую;
— Одесскую;
— Ровенскую;
— Херсонскую.
С 7 декабря эти регионы переходят в «желтую» зону.
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