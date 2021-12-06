Врач рассказала, можно ли заболеть гриппом и коронавирусом одновременно

Главное: Врач-анестезиолог КП «Больница 2 им. Павлусенка» Житомирского городского совета Дарья Симчук рассказала, что одновременно заболеть гриппом и коронавирусом вполне реально. При появлении первых симптомов болезни следует обязательно обратиться к семейному врачу.

Детали: Человек может одновременно заболеть и гриппом и COVID-19. Об этом рассказала врач-анестезиолог КП «Больница 2 им. Павлусенка» Житомирского городского совета Дарья Симчук в комментарии для сообщества «Коронавирус инфо».

«Чаще всего в таком случае симптомы обоих вирусов накладываются друг на друга. Лечение происходит в соответствии с имеющимися протоколами и во многом зависит от тяжести инфекции, общего состояния и имеющихся сопутствующих патологий и рисков каждого отдельного пациента», — сообщила врач.

Отмечается, что при появлении первых симптомов болезни следует обязательно обратиться к семейному врачу, рассказать ему о симптомах, следить за температурой, давлением и сатурацией — но не заниматься самолечением.

Врач должен учесть клинические данные человека, сопутствующие заболевания и риски — и тогда решит, как поступать с последующим обследованием и лечением.

Прививка против гриппа делается один раз в год, купить вакцину можно в аптеке, а привиться — в амбулаториях семейного врача или в частных медучреждениях. Вакцинация же против COVID-19 является бесплатной и проводится в государственных пунктах прививки.

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