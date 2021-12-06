История с задержанием Милевского в киевском ресторане получила неожиданное продолжение

Главное: В Службе Безопасности Украины отреагировали на сообщение о задержании экс-футболиста киевского «Динамо» Артема Милевского. В службе назвали это пранком.

Детали: В службе безопасности Украины назвали пранком видео с задержанием экс-футболиста Артема Милевского и его агента в одном из ресторанов Киева. Так прокомментировал запись спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии Суспільне.

«Они снимают пранк, насколько я понял. Во всяком случае, сотрудники СБУ там не привлечены», — заявил Дехтяренко.

Он также отметил, что одежда у якобы «силовиков» не соответствует стандартам. У людей, запечатленных на видео ни форма, ни наклейки СБУ не соответствуют тем образцам, которые действительно используются сотрудниками Службы.

В тему: Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский был задержан в ресторане Boho в самом центре столицы.