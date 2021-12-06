В Занзибаре люди насмерть отравились, съев черепаху

Главное: В Занзибаре насмерть отравились люди. Они ели черепаху.

Детали: Трагический инцидент произошел в Занзибаре (архипелаг из 75 островов в Индийском океане). О нем сообщает ВВС.

Отмечается, что на острове Пемба люди съели ядовитую черепаху.

В итоге уже скончались семь человек, а три отравившихся находятся в реанимации. Всего госпитализировали 38 людей.

То, что черепаха оказалась отравленной, связывают с водорослями, которые она ела.

В тему: Десятки детей стали жертвами неизвестной болезни в Индии.