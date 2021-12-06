В Занзибаре люди насмерть отравились, съев черепаху

Главное: В Занзибаре насмерть отравились люди. Они ели черепаху.
Детали: Трагический инцидент произошел в Занзибаре (архипелаг из 75 островов в Индийском океане). О нем сообщает ВВС.
Отмечается, что на острове Пемба люди съели ядовитую черепаху.
В итоге уже скончались семь человек, а три отравившихся находятся в реанимации. Всего госпитализировали 38 людей.
То, что черепаха оказалась отравленной, связывают с водорослями, которые она ела.
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