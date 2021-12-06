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Новости > В Занзибаре люди насмерть отравились, съев черепаху

В Занзибаре люди насмерть отравились, съев черепаху

Агата Кловская
06.12.21 13:27
292
В Занзибаре люди насмерть отравились, съев черепаху

Главное: В Занзибаре насмерть отравились люди. Они ели черепаху.

Детали: Трагический инцидент произошел в Занзибаре (архипелаг из 75 островов в Индийском океане). О нем сообщает ВВС.

Отмечается, что на острове Пемба люди съели ядовитую черепаху.

В итоге уже скончались семь человек, а три отравившихся находятся в реанимации. Всего госпитализировали 38 людей.

То, что черепаха оказалась отравленной, связывают с водорослями, которые она ела.

В тему: Десятки детей стали жертвами неизвестной болезни в Индии.

Тэги: мир, черепаха, ЧП, Занзибар

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