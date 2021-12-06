Митрополит Онуфрий рассказал о главном богатстве, которое дает Бог

Главное: Человек не должен ставить земные сокровища, дарованные Богом для его жизни, выше самого Бога.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в проповеди, объясняя духовный смысл евангельской притчи о неразумном богаче (Лк. 12: 13-21).

«Человек в землю сеет зерно, а Господь и дождь посылает, и ветер, и земля выращивает из этого зерна колос. Господь через землю дарит человеку все необходимое для его жизни, для того чтобы пить, есть, одеваться», — отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель напомнил, что человек должен был хозяином над богатством, а не наоборот.

«Господь нас предупреждает, что мы не должны преклоняться перед земными сокровищами, не должны на них надеяться. Надеяться на Бога, который дает человеку всякое благо для земной жизни и для жизни небесной», — сказал Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший объяснил, что значит «богатеть в Бога».

«Господь напоминает, что человек богатеет, идя в Вечность. „Богатеть в Бога“ означает богатеть благодатью Святого Духа, которая дается человеку как награда за его смирение, терпение, за его любовь, милосердие, добрые дела, которые мы делаем. Сила Святого Духа помогает нам на земле и вводит в Вечность», — подытожил Предстоятель.

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