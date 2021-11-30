Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит УПЦ рассказал, почему всегда нужно быть готовым к приходу Христа

Митрополит УПЦ рассказал, почему всегда нужно быть готовым к приходу Христа

Александра Кудрявцева
30.11.21 16:20
33
Митрополит УПЦ рассказал, почему всегда нужно быть готовым к приходу Христа
Главное: Настоящая духовная жизнь — это опыт благодати Святого Духа, а не просто подчинение определённым нравственным и этическим нормам.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.
 
«Православный человек, желая начать духовную жизнь не должен полагаться только на свои собственные силы. Если же он думает, что справится, то у него ничего не получится. Дело в том, что духовная жизнь не зависит от человека, она поддаётся только Богу. К сожалению, часто бывает так, что человек, который пребывает в лоне Святой Церкви, убежден, что всё, что он делает: ходит на богослужения, читает духовные книги и совершает духовые подвиги, — он делает с одной целью — стать хорошим человеком. Такой взгляд на духовную жизнь чужд подлинному опыту жизни во Христе», — пояснил архиерей.
 
Владыка отметил, что по словам святых отцов, настоящая духовная жизнь — это опыт благодати Святого Духа, а не просто подчинение определённым нравственным и этическим нормам.
 
«Господь требует новой нравственности. А как этого добиться? Апостол Павел призывает всегда помнить духовных наставников, которые проповедовали слово Божье, чтобы смотря на их образ жизни, самим учиться», — сказал он.
 
Митрополит Лука напомнил о том, что все призваны Христом к святости, к святой жизни.
 
«Святая жизнь — это прежде всего богоугодная жизнь. Благодаря изучению жизни святых отцов верующий человек убеждается в том, что жизненный крест есть единственная возможность утвердиться в вере в Промысел Божий и в непрестанную заботу Бога о нас. Жизненные испытания для них были возможностью не только проверить свою веру и закалить волю, но и подтверждением того, что они по-прежнему на пути к Богу. А на этом пути нет места ни ропоту, ни отчаянию, ни страху», — пояснил иерарх УПЦ.
 
По его словам, человеку важно найти для себя духовного наставника, чувствовать с ним духовную близость и научаться от него.
 
«Но вера может духовно сблизить с теми, кого уже нет рядом с нами. Все при святом Крещении получили имя того или иного угодника Божьего. Это великая радость, но и великая ответственность, что у есть такой учитель и наставник. Ведь святой — это не просто учитель и верный помощник, но и настоящий друг, который никогда не предаст. Нужно воспитывать в себе память о наших святых, поддерживать с ними постоянную духовную связь и учиться общаться с ними. Научаясь от них, будем готовить себя к встрече с Господом и жить так, чтобы, имея в себе Дух Божий, не унизить и не оскорбить Его, и Его любви к нам»", — заключил митрополит.
 
В тему: Митрополит УПЦ рассказал, что происходит с душой, лишенной благодати Бога.

Тэги: УПЦ, Митрополит Лука

Комментарии

Статьи

30.11.21 09:05

Цунами коммунальных долгов может разнести Украину на куски

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Где в мире вводят обязательную вакцинацию и чего ждать украинцам
30.11.21 15:05

Где в мире вводят обязательную вакцинацию и чего ждать украинцам

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
30.11.21 16:25

«Слуга народа» грязно выругался с трибуны и попросил о помощи пострадавшим от взрыва в Новой Одессе
30.11.21 15:55

«Вовину тысячу» еще нужно будет успеть потратить: названы сроки
30.11.21 15:38

Верховная Рада приняла «антиахметовский» законопроект о «налоговом терроре»
30.11.21 14:59

На Запорожской АЭС аварийно отключился энергоблок, который только что вышел из ремонта
30.11.21 14:55

В РПЦ рассказали, почему Церковь против суррогатного материнства
30.11.21 14:43

Пьяный автомойщик угнал и разбил дорогущий автомобиль своего клиента
30.11.21 14:35

На Закарпатье священники УПЦ искали пути защиты традиционных семейных ценностей
30.11.21 14:21

В Израиль слетаются самые красивые девушки мира: пандемия не помеха
30.11.21 14:10

В УПЦ заявили, что будут добиваться равных прав для своих верующих в армии
30.11.21 13:57

В ВОЗ рассказали, чем опасен новый штамм коронавируса
30.11.21 15:55

«Вовину тысячу» еще нужно будет успеть потратить: названы сроки
30.11.21 15:38

Верховная Рада приняла «антиахметовский» законопроект о «налоговом терроре»
30.11.21 14:59

На Запорожской АЭС аварийно отключился энергоблок, который только что вышел из ремонта
30.11.21 12:53

За день до госпереворота Зеленский обезглавил контрразведку СБУ
30.11.21 11:41

В «Слуге народа» рассказали, сколько платят украинцам за участие в «госперевороте»
30.11.21 09:55

Коронавирус в Украине: 10 554 заболевших и 561 погибший
29.11.21 23:57

Определился обладатель Золотого мяча 2021 года
29.11.21 19:00

Главные новости за 29 ноября 2021 года
29.11.21 15:55

Лукашенко дал понять, что готов воевать с Украиной
29.11.21 15:18

В Минздраве признали, что причин оставлять Киев и еще 5 регионов в «красной» зоне карантина, больше нет
24.11.21 14:48

На Львовщине депутат, уходя от погони, помял два полицейских авто
25.11.21 00:01

Как оказалось, вакцинированные люди являются переносчиками коронавируса
25.11.21 21:44

В Киеве умер бывший мэр Александр Омельченко, попавший в больницу в «непростом состоянии»
26.11.21 15:39

В Минздраве рассказали, когда в Украине закончится волна коронавируса
29.11.21 11:23

Диетолог поведала, какой орех – самый вредный
24.11.21 21:45

Лига чемпионов: «Шахтер» проиграл на выезде «Интеру»
25.11.21 19:00

Главные новости за 25 ноября 2021 года
25.11.21 23:49

Лига Конференций: «Заря» на выезде разгромно уступила «Роме»
24.11.21 18:58

Главные новости за 24 ноября 2021 года
25.11.21 11:56

В МВФ прикинули, каким будет курс гривны в ближайшие пять лет
Фото и Видео
«Слуга народа» грязно выругался с трибуны перед тем, как попросить о помощи пострадавшим от взрыва в Новой Одессе
«Слуга народа» грязно выругался с трибуны перед тем, как попросить о помощи пострадавшим от взрыва в Новой Одессе
«Слуга народа» грязно выругался с трибуны перед тем, как попросить о помощи пострадавшим от взрыва в Новой Одессе
«Слуга народа» грязно выругался с трибуны перед тем, как попросить о помощи пострадавшим от взрыва в Новой Одессе
В Израиль слетаются самые красивые девушки мира: пандемия не помеха
В Израиль слетаются самые красивые девушки мира: пандемия не помеха
Неизвестные дерзко ограбили банк в одном из киевских спальников
Неизвестные дерзко ограбили банк в одном из киевских спальников
Появилось видео аномального урагана в Ялте
Появилось видео аномального урагана в Ялте
Молодые мошенники из Запорожья «продали» доверчивым согражданам одежду и обувь на миллионы гривен
Молодые мошенники из Запорожья «продали» доверчивым согражданам одежду и обувь на миллионы гривен
В центре Киева начали устанавливать главную елку страны: что о ней известно
В центре Киева начали устанавливать главную елку страны: что о ней известно
Наталья Поклонская выложила на всеобщее обозрение свое интимное видео
Наталья Поклонская выложила на всеобщее обозрение свое интимное видео
Мощный взрыв превратил в груду камней одно из помещений школы на Волыни
Мощный взрыв превратил в груду камней одно из помещений школы на Волыни
В одной из школ Одессы прямо во время урока обвалился потолок
В одной из школ Одессы прямо во время урока обвалился потолок
Во Львове Голодомор «отметили» танцами, пьянкой и голыми девками
Во Львове Голодомор «отметили» танцами, пьянкой и голыми девками
fraza.com
Новости блогосферы
24.11.21 21:18

Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
17.11.21 22:28

Зачем англо-саксы провоцируют Россию?
08.11.21 22:10

Европу атакует хтоническая сила
05.11.21 11:45

В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности

Опрос

Чем закончится война Ахметова с Зеленским (Коломойским)?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.