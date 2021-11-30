Митрополит УПЦ рассказал, почему всегда нужно быть готовым к приходу Христа

Главное: Настоящая духовная жизнь — это опыт благодати Святого Духа, а не просто подчинение определённым нравственным и этическим нормам.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

«Православный человек, желая начать духовную жизнь не должен полагаться только на свои собственные силы. Если же он думает, что справится, то у него ничего не получится. Дело в том, что духовная жизнь не зависит от человека, она поддаётся только Богу. К сожалению, часто бывает так, что человек, который пребывает в лоне Святой Церкви, убежден, что всё, что он делает: ходит на богослужения, читает духовные книги и совершает духовые подвиги, — он делает с одной целью — стать хорошим человеком. Такой взгляд на духовную жизнь чужд подлинному опыту жизни во Христе», — пояснил архиерей.

Владыка отметил, что по словам святых отцов, настоящая духовная жизнь — это опыт благодати Святого Духа, а не просто подчинение определённым нравственным и этическим нормам.

«Господь требует новой нравственности. А как этого добиться? Апостол Павел призывает всегда помнить духовных наставников, которые проповедовали слово Божье, чтобы смотря на их образ жизни, самим учиться», — сказал он.

Митрополит Лука напомнил о том, что все призваны Христом к святости, к святой жизни.

«Святая жизнь — это прежде всего богоугодная жизнь. Благодаря изучению жизни святых отцов верующий человек убеждается в том, что жизненный крест есть единственная возможность утвердиться в вере в Промысел Божий и в непрестанную заботу Бога о нас. Жизненные испытания для них были возможностью не только проверить свою веру и закалить волю, но и подтверждением того, что они по-прежнему на пути к Богу. А на этом пути нет места ни ропоту, ни отчаянию, ни страху», — пояснил иерарх УПЦ

По его словам, человеку важно найти для себя духовного наставника, чувствовать с ним духовную близость и научаться от него.

«Но вера может духовно сблизить с теми, кого уже нет рядом с нами. Все при святом Крещении получили имя того или иного угодника Божьего. Это великая радость, но и великая ответственность, что у есть такой учитель и наставник. Ведь святой — это не просто учитель и верный помощник, но и настоящий друг, который никогда не предаст. Нужно воспитывать в себе память о наших святых, поддерживать с ними постоянную духовную связь и учиться общаться с ними. Научаясь от них, будем готовить себя к встрече с Господом и жить так, чтобы, имея в себе Дух Божий, не унизить и не оскорбить Его, и Его любви к нам»", — заключил митрополит.