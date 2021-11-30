Премьер-министр Австралии пришел в ужас от количества домогательств в парламенте страны

Главное: Треть сотрудников австралийского парламента признались, что подвергались тем или иным сексуальным притязаниям на рабочем месте. Премьер-министр Скотт Моррисон, заказавший опрос пришел в ужас от этой статистики.

Детали: Каждый третий работник парламента Австралии подвергался сексуальным притязаниям. Как сообщает Reuters, таковы результаты исследования, проведенного по заказу премьер-министра Скотта Моррисона.

Он поручил провести такое исследование в феврале, когда на его партию начали давить в связи с возможными изнасилованиями внутри парламента. Он назвал результаты исследования «ужасающими» и «тревожными».

В отчете рассказывается о наиболее распространенных примерах ненадлежащего поведения, и указывается, что более половины участвовавших в опросе людей имели по крайней мере один инцидент сексуального харассмента, запугивания или фактической попытки насилия.

«Как и любой, кто работает в этом здании, я нахожу приведенную здесь статистику ужасающей и тревожной», — заявил Моррисон, призвав парламент очиститься.

В тему: В октябре 2017 года бывший президент США Джордж Буш-старший оказался в центре скандала после того как его обвинили в сексуальных домогательствах. 93-летний политик извинился за этот инцидент и объяснил, что это была шутка, и он никоим образом не хотел обидеть актрису Хезер Линд.

1 ноября того же года после обвинений в неподобающем поведении при общении с журналисткой подал в отставку министр обороны Великобритании Майкл Фэллон. Инцидент произошел более десяти лет назад — политик якобы положил руку женщине на колено, что было расценено как сексуальное домогательство.

Кроме этого, из-за подозрений в сексуальных домогательствах накануне также был отстранен от работы в парламенте депутат от Лейбористской партии Келвин Хопкинс.

7 ноября в Уэльсе был найден мертвым бывший министр правительства страны Карл Сарджент. СМИ уверены, что он совершил самоубийство после того, как несколько женщин выступили с обвинениями в его адрес.