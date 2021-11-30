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Новости > Глава Госказначейства Татьяна Слюз якобы разработала коррупционный механизм, чтобы давить на бизнес-структуры, — СМИ

Глава Госказначейства Татьяна Слюз якобы разработала коррупционный механизм, чтобы давить на бизнес-структуры, — СМИ

Автор: «Фраза»
30.11.21 13:10
133
Глава Госказначейства Татьяна Слюз якобы разработала коррупционный механизм, чтобы давить на бизнес-структуры, — СМИ

Татьяна Слюз еще в первую каденцию на посту главы Госказначейства якобы постигла опасное для власти искусство резкой остановки платежей. А еще она якобы разработала целый ряд схем и механизмов, чтобы получить рычаги давления на бизнес-структуры, пишет «Знай» в материале «Серый кардинал» правительства", сообщает «Антикор».

Так, первый раз Слюз якобы заблокировала платежи Госказначейства по просьбе Юлии Тимошенко во время мирового кризиса в ноябре 2008 года. Потом повторила в декабре 2009 года. И якобы вернулась к этой схеме уже в 2020 и 2021 году — когда заблокировала расчеты на главном пиар-проекте президента «Большое строительство», пишут журналисты.

После возвращения на должность в 2014 году Слюз якобы выдавила опытных сотрудников, которые были «не ее людьми». А уже в 2018 году — якобы разработала «неправомерный коррупционный механизм», по которому участникам бюджетных закупок было предписано открыть внебюджетные счета в органах Госказначейства, якобы для беспрепятственного получения предварительных оплат по соответствующим договорам, выяснило издание.

«На самом деле после открытия таких счетов средства коммерческих организаций были заблокированы на внебюджетных счетах Госказначейства. А к участникам процесса предъявлялись незаконные требования по подтверждению оплаты с этих счетов. За счет этого механизма Слюз получила возможности коррупционного влияния на бизнес-структуры, расчеты которых были заблокированы», — пишет издание.

Журналисты подчеркивают: избежать наказания за этот «схематоз» Слюз якобы удалось, поскольку небюджетные счета были закреплены постановлением Кабмина. А потом схему продлили еще раз. При этом Госказначейство не фигурировало среди инициаторов «проекта».

Уже в декабре 2019 года Слюз якобы начала начала разработку новой схемы. Так, она якобы доказала тогдашнему руководству Кабмина, что ситуация с дефицитом бюджета критическая, и на едином казначейском счете нет денег. Так она якобы сумела подсунуть абсолютно незаконное с точки зрения бюджетного законодательства поручение, которое в дальнейшем было подписано премьером Алексеем Гончаруком 17.12.2019 № 46351/0/1-19. Согласно ему, Госказначейство в лице Слюз якобы получило право избирательно проведения платежей из государственного бюджета, поясняет издание.

«Пользуясь этим, Татьяна Слюз сумела организовать „армию“ неформальных посредников, к которым бизнес-структуры (поставщики товаров, производители работ и услуг) были вынуждены обращаться для „решения вопросов“ о получении средств за фактически выполненные договорные обязательства. Проще говоря, чтобы все же получить то, что положено получить по закону», — пишут журналисты.

Напомним, ранее депутат 8 созыва Александр Пресман обвинил Татьяну Слюз в том, что она якобы блокирует платежи, даже когда все документы в порядке, и выдает средства, только если ей заплатят «откат», который доходит до 20% от суммы платежа.

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