Главные новости за 17 ноября 2021 года

- Коронавирусом в Украине заболели 18 668 человек. Умерли 769 людей.

- Школьники в Киеве вернутся за парты. Произойдет это с 22 ноября.

- По 1 тыс. грн полностью вакцинированным против коронавирусной болезни COVID-19 украинцам будут начислять на виртуальные платежные карты через приложение «Дия» в конце этого и в течение следующего года. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, налоги с этих денег платить не придется. Также выплаты не повлияют на получение субсидий.

- Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что более 600 тысяч украинцев не пришли вовремя получить вторую дозу вакцины против COVID-19.

- Каждый третий украинец не хочет вакцинироваться. Данные приводят социологи.

- Дональд Трамп назван фаворитом президентской гонки в США. Его котировки выросли.