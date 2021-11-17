Киевским властям напомнили, что нельзя просто так взять и повысить цены на проезд

Главное: Глава Государственной регуляторной службы Алексей Кучер напомнил властям Киева, что повышение цен на проезд в Киеве нуждается в согласовании с ГРС.

Детали: Грядущее повышение цен на проезд в Киеве нуждается в согласовании с Государственной регуляторной службой Украины. Как сообщает пресс-служба ведомства, об этом председатель Алексей Кучер заявил, комментируя решение столичных властей.

«Если ГРС придет к выводу, что это повышение нецелесообразно или неадекватно, или если Киевсовет не исследовал все альтернативные пути решения проблемы — решение не может быть принято», — заявил он, подчеркнув, что нарушение требований регуляторного законодательства является безусловным основанием для отмены принятого решения в судебном порядке, о чем свидетельствует многочисленная практика.

В тему: 16 ноября 2021 года Киевская городская государственная администрация объявила о повышении стоимости проезда в коммунальном транспорте. Разовая поездка в столичном метрополитене, трамвае и троллейбусе вырастет до 20 гривен.