Трампа назвали фаворитом президентских выборов в США 2024-го года

Главное: Дональд Трамп назван фаворитом президентской гонки в США. Его котировки выросли.

Детали: Бывший президент США Дональд Трамп стал фаворитом грядущей кампании 2024-го года. Свои котировки приводят эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill.

Ставки на политика принимаются как 4,33 к 1.

Далее в ранжире следуют действующий глава государства Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, ставки на которых принимаются как 5 к 1.

Среди потенциальных претендентов на победу также называют республиканца Рона Десантиса (губернатор Флориды) – 12 к 1, бывшего вице-президента Майка Пенса – 15 к 1, а также бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли – 19 к 1.

Напомним, что выборы президента США должны пройти 5 ноября 2024-го года.

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