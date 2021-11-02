Уровень заболеваемости коронавирусом в Украине значительно превышает норму

Главное: В Украине уровень заболеваемости коронавирусом превышает норму в 10 раз. Показатель не должен превышать 75 заболевших на 100 тысяч населения, но сейчас он составляет 776.

Детали: Уровень заболеваемости коронавирусом в Украине превышает показатель нормы более чем в 10 раз. Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на вторник, 2 ноября.

Согласно норме, показатель не должне превышать 75 заболевших на 100 тысяч населения, но сейчас он составляет 776 на 100 тысяч населения по стране и 541 — в Киеве.

Наивысший уровень заболеваемости в Херсонской области — 1 429 на 100 тыс. населения, Хмельницкой — 1 058, Сумской — 1 321, Луганской — 1 043, Житомирской — 1 133, Запорожской — 1 002 областях.

Уровень госпитализаций по стране составляет 91,2 при норме в 60 на 100 тысяч населения. Уровень госпитализаций превышен в 21 регионе и Киеве.

В то же время уровень загруженности коек с кислородом составляет 70,3% при определенном уровне нормы 65%. Этот показатель также превышен в 14 регионах.

В красной зоне эпиднебезопасности находятся Киев и 15 областей. В желтой зоне остаются Закарпатская и Кировоградская области. Остальные — в оранжевой зоне.

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