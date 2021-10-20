Масштабное ДТП в Одесской области унесло три жизни

Главное: Масштабное ДТП произошло в Одесской области. Погибли три человека.

Детали: На трассе Киев-Одесса возле поселка Любашевка рано утром среды, 20 октября, произошло кровавое ДТП. О нем сообщает полиция Одесской области.

Информируется, что тут столкнулись три легковых авто и два грузовика.

Авария оборвала три жизни.

При этом есть пострадавшие.

Выясняются причины инцидента.

Отмечается также, что в сторону Одессы объезд осуществляется по Старокиевской трассе.

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