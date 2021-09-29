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Новости > Велопаломники УПЦ за 7 дней преодолеют 700 км из Киева до Святогорской лавры

Велопаломники УПЦ за 7 дней преодолеют 700 км из Киева до Святогорской лавры

Александра Кудрявцева
29.09.21 11:00
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Велопаломники УПЦ за 7 дней преодолеют 700 км из Киева до Святогорской лавры

Главное: Верующие Украинской Православной Церкви перед 700-километровым паломничеством попросили молитв и благословения в Киево-Печерской лавре.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, верующие Украинской Православной Церкви на велосипедах преодолеют 700 км из столицы до Святогорской лавры.

В дорогу велопаломников благословил ректор Киевских духовных школ епископ Сильвестр (Стойчев).

«Велопаломничество — сочетание и духовного, и физического. Человек должен быть полноценно развит и в физической форме, и в духовной... Желаю, чтобы вы прикоснулись к святыням, посетили красивые места нашей Родины, чтобы Ангел Хранитель был всегда с вами», — пожелал паломникам епископ Сильвестр.

Ежедневно православные велосипедисты будут проезжать около 100 километров. Во время семидневного паломничества запланирован один день отдыха в Полтаве, а также посещение храмов и монастырей Яготина, Харькова, Изюма, Святогорска.

По словам организатора паломничества — настоятеля столичного храма преподобного Феодора Освященного протоиерея Петра Семащука велопаломничество — это еще одна возможность в современном мире «сказать людям о Христе, святынях, о нашей Православной вере».

Во время пути паломники будут останавливаться в монастырях и храмах УПЦ, где смогут помолиться, причаститься и поклониться святыням.

«Кроме того, что мы крутим педали, в монастырях, в храмах совершаем ночные литургии. Приезжаем, немного отдыхаем, и ночью становимся на молитву. Казалось бы, это трудно, но опыт показывает, что Литургия очень сильно вдохновляет. Молитва дает силы дальше преодолевать эти расстояния. Велопаломничество кроме того, что дает возможность прикоснуться к святыням, дарит чувство общности, братство», — поделился отец Петр.

Участник из Кривого Рога священник Николай Беденко отметил, что совместное преодоление пути к святыням приносит духовную радость.

«Летом мы ездим в Почаев, осенью — в Святогорск. Желаем, чтобы все, кто присоединится к нам, получили от поездки такую же радость, как и мы. С каждым годом количество желающих присоединиться к велопаломничеству увеличивается. Паломничество — это не только посещение святых мест, это еще и труд, усилия, которые мы прилагаем, чтобы добраться к ним. Это очень интересно и полезно для души и для тела. Это то, что объединяет людей», — сказал отец Николай.

Планируется, что велопаломники прибудут в Святогорск 5 октября.

Как сообщалось ранее, в начале июня верующие Украинской Православной Церкви на велосипедах преодолели 450 км из Киева в Почаев.

В тему: В УПЦ издали официальные церковные календари на 2022 год.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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