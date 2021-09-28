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Новости > В УПЦ издали официальные церковные календари на 2022 год

В УПЦ издали официальные церковные календари на 2022 год

Александра Кудрявцева
28.09.21 16:45
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В УПЦ издали официальные церковные календари на 2022 год
Главное: В Украинской Православной Церкви издали официальный богослужебный календарь и «Указания к богослужениям» на 2022 год, которые содержат сведения о праздниках, памяти святых, трапезе, фото и справочную информацию.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел, календари Украинской Православной Церкви издаются на украинском и русском языках.
 
На страницах календаря представлен перечень мужских и женских имен святых Православной Церкви, а также указаны основные юбилейные даты церковных событий и праздников, которые отмечаться в 2022 году.
 
«Указания к богослужениям» являются официальным изданием УПЦ и описывают детальный порядок совершения богослужений на каждый день церковного года. При составлении данного издания особое внимание уделяется предписаниям Типикона и празднованию дней памяти особо чтимых святых Украинской Православной Церкви.
 
В приложении напечатан «Чин благословения больницы», утвержденный на заседании Священного Синода УПЦ 12 мая 2021 года.
 
Официальный богослужебный календарь Украинской Православной Церкви (настольный) включает: месяцеслов, указания ежедневных евангельских и апостольских чтений, некоторые богослужебные указания, перечень чудотворных икон Божией Матери, обновленная справочная и контактная информация об Украинской Православной Церкви (синодальные отделы, данные о епархиях, кафедральных соборах, монастырях, духовных учебных заведениях, церковных СМИ, фотографии и иерархию епископата Украинской Православной Церкви).
 
В издании также представлена фотолетопись служения Предстоятеля Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.
 
Также изданы календари: настенный (плакат) содержит месяцеслов и указания богослужебных чтений, а также напутственное слово Блаженнейшего Митрополита Онуфрия; настенный (перекидной), кроме сведений о праздниках и память святых, содержит фото архипастырского служения Предстоятеля УПЦ с поучительными цитатами; карманный содержит подробный месяцеслов с указаниями богослужебных чтений и трапез. Изготовлен в малом, удобном для повседневного использования формате.
 
К печати календари подготовлены Синодальным информационно-просветительским отделом и Календарной комиссией УПЦ.
 
В тему: В РПЦ утвердили молитвы для женщин, совершивших аборт.
 

Тэги: календарь, УПЦ

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