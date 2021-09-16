Корбан, Хомчак и Филатов являются агентами ФСБ России, против которых стоит применить санкции, — расследование

Иловайская трагедия — это совместная операция армии Российской Федерации и изменников Родины в ветвях украинской власти, коими являются бизнес-партнер нынешнего городского головы Днепра Бориса Филатова — Геннадий Корбан и генерал Руслан Хомчак. Об этом говорится в расследовании общественного деятеля Михаила Королева, сообщает From-ua.com.

Королев указывает, что бойцы добровольческих батальонов и Вооруженных сил Украины под Иловайском попали в ловушку, которую им подготовили Корбан и Хомчак. И вследствие чего, погибли под огнем российской регулярной армии.

«5 августа 2014 года в офисе Корбана в Днепропетровской облгосадминистрации (тогда Геннадий Корбан был заместителем главы Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского — ред.) был разработан план захвата Иловайска силами добровольческих батальонов. На встрече под руководством бывшего первокурсника Московского драматического университета Геннадия Корбана присутствовали генерал Руслан Хомчак, командиры добровольческих батальонов: Андрей Белецкий (Азов), Андрей Филоненко (Шахтерск), Семен Семенченко (Донбасс), Юрий Береза (Днепр-1) и их заместители, а также журналист Юрий Бутусов. Корбан убедил солдат в этой авантюре, сознательно дезинформируя их о том, что по данным разведки Иловайск плохо укреплен и практически не охраняется, а также заинтересовал командиров батальонов материальным вознаграждением», — говорится в расследовании.



На самом деле, как напоминает Королев, Иловайск был очень хорошо укреплен, и в офисе руководства Днепропетровской ОГА об этом хорошо знали, сознательно загоняя добровольцев в котел.



Автор напоминает, что в 20-х числах 2014-го года российские регулярные войска вошли на территорию Украины, и 26-го августа Иловайск, вместе с нашими добровольцами внутри, был окружен.



Неподчиненные Корбану батальоны «Миротворец», «Азов», «Ивано-Франковск» успешно покинули Иловайск 25-го августа, тогда как «друг и сообщник Корбана генерал Хомчак» своим приказом запретил ряду добровольческих батальонов покидать Иловайск.

После чего Хомчак взял на себя управление операцией и отправил на тот свет более 500 человек, говорится в расследовании.



Королев указывает, что командующий Вооруженными силами РФ был однокурсником генерала Хомчака, когда он учился в Московском военном училище, однако почему-то он не воспользовался этим знакомством.



При этом Хомчак и руководитель батальона «Днепр-1» Юрий Береза заблаговременно вышли из Иловайска и избежали мясорубки.



Автор полагает, что в московских вузах Руслана Хомчака и Геннадия Корбана завербовали в ФСБ России.



«В результате Иловайской трагедии погибло около 500 человек, более 300 попали в плен, сотни были ранены и искалечены. Это вся группа настоящих украинских патриотов, которые были организованы и отправлены на верную смерть хитростью Корбана», — добавляет Королев.

Автор расследования обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием взять под свой контроль проверку информации о том, что Хомчак, Корбан и Филатов могут быть завербованы Россией. Применить к ним весь пакет санкций, включая арест имущества и конфискацию средств.