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Новости > Бразильский футболист завершил карьеру в сборной Украины

Бразильский футболист завершил карьеру в сборной Украины

Александр Панько
19.08.21 16:42
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Бразильский футболист завершил карьеру в сборной Украины

Главное: Марлос завершил карьеру в сборной Украины. Бразилец сделал заявление.

Детали: 33-летний бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Марлос заявил, что завершает свои выступления в сборной Украины по футболу. После получения паспорта нашей страны он дебютировал в команде Андрея Шевченко 6 октября 2017 года в отборочном матче чемпионата мира против Косово.

Всего футболист провел в украинской сборной 26 поединков, в которых забил один гол.

Его заявление цитирует пресс-служба «горняков».

Марлос сказал: «Я ухожу из сборной Украины. Грустно говорить об этом, но наступил момент, когда приходится это сделать. Немногие знают, но у меня есть определенные физические проблемы и ограничения, связанные с перенесенной ранее операцией, которые не позволяют играть так много, как хотелось бы».

В тему: «Шахтер» избавится сразу от трех бразильцев.

Тэги: ФК Шахтер, футбол, спорт, Марлос, сборная Украины по футболу

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