Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > На Хмельнитчине осудили мужчину, который получил «коронавирусную» компенсацию

На Хмельнитчине осудили мужчину, который получил «коронавирусную» компенсацию

Александр Панько
13.08.21 20:36
388
На Хмельнитчине осудили мужчину, который получил «коронавирусную» компенсацию

Главное: Нетешинский городской суд приговорил местного жителя к 3 годам лишения свободы условно за то, что он получил 8 тыс. грн карантинной помощи от государства. Сам осужденный заявил, что государство само предоставило ему деньги.

Детали: Городской суд Нетешина Хмельницкой области вынес решение по делу местного жителя, обвиняемого в мошенничестве. Как сообщает LB.ua со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений, 71-летний мужчина работает младшим научным сотрудником в Нетешинском краеведческом музее.

В период нахождения города в «красной» зоне карантина он в полном объеме получал зарплату. Однако, несмотря на это, впоследствии зарегистрировался на сайте «Дия» и подал заявку на получение помощи тем, кто из-за эпидемии коронавирусной болезни остался без денег.

12 мая ему перечислили 8 тыс. гривен.

В ходе следствия обвиняемый пошел на сделку со следствием и признал вину. Его приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Как сообщают «Граты», осужденного зовут Виктор Войковский и он остался недоволен случившимся. «Я деньги у государства не крал. Я заполнил заявку. Мне могли дать деньги, а могли не дать. Деньги дали, а в итоге завели на меня дело, что я мошенник», — рассказал он.

В тему: 8 апреля 2021 года правительство Украины приняло решение о запуске механизма компенсации украинцам, которые потеряли доходы из-за карантина. Для получения 8 тыс. гривен все нуждающиеся должны подать заявку в приложении «Дия», начиная с 19 апреля.

Тэги: суд, мошенничество, Хмельницкая область, криминал, компенсация, новости Украины, коронавирус, Дия, зоны карантина, Нетешин, Виктор Войковский

Комментарии

Статьи

13.08.21 09:09

Танки в ходе гражданской войны в Югославии (1991-1995 гг.). Часть 1

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Интернет тела: о рисках IоB технологии
12.08.21 10:44

Интернет тела: о рисках IоB технологии

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
13.08.21 21:33

Под Киевом на Спас покажут конное шоу
13.08.21 19:46

Известный спортивный бренд продали за гигантские деньги
13.08.21 19:00

Главные новости за 13 августа 2021 года
13.08.21 17:53

Завтра у православных начинается Успенский пост
13.08.21 17:25

Единственный украинский чемпион Олимпийских игр в Токио стал жертвой расистов в центре Киева
13.08.21 16:59

Верующие УПЦ планируют встретиться с Варфоломеем и рассказать о последствиях признания ПЦУ
13.08.21 16:46

Польша согласилась продавать Украине вакцины, которые скоро испортятся
13.08.21 16:33

Фотографии из жизни УПЦ заняли призовые места на международном конкурсе OrthPhoto Awards
13.08.21 16:30

Ученые поведали о небывалой пользе витамина К
13.08.21 15:59

Суд постановил взыскать с одиозного депутата Киевы 1,2 млн грн в доход государства
13.08.21 19:00

Главные новости за 13 августа 2021 года
13.08.21 17:25

Единственный украинский чемпион Олимпийских игр в Токио стал жертвой расистов в центре Киева
13.08.21 15:59

Суд постановил взыскать с одиозного депутата Киевы 1,2 млн грн в доход государства
13.08.21 14:59

В «Жулянах» задержали директора крупного госпредприятия при попытке покинуть страну
13.08.21 14:43

Стало известно, где на госслужбе больше всего платят
13.08.21 09:38

Коронавирус в Украине: 1 263 заболевших и 44 погибших
12.08.21 18:59

Главные новости за 12 августа 2021 года
12.08.21 15:57

Украина отправила в Литву гуманитарную помощь в виде 38 тонн колючей проволоки
12.08.21 10:57

Отныне Украина будет хранить ядерные отходы на своей территории
12.08.21 09:41

Коронавирус в Украине: 1 247 заболевших и 24 погибших
11.08.21 09:07

Коронавирус в Украине: 1 122 больных и 25 погибших
07.08.21 11:36

Разгадана одна из главных загадок Юпитера
09.08.21 14:57

В ООН рассказали о глобальной экологической катастрофе, которая уже дает о себе знать
07.08.21 13:09

Ученые узнали о жирафах кое-что крайне любопытное
07.08.21 09:19

Стало известно, кто возглавит сборную Украины по футболу
07.08.21 16:10

В УПЦ рассказали, как нужно одеваться в храм
07.08.21 14:14

Стало известно, сколько украинцев считают себя бедными
07.08.21 15:30

В Киевские духовные школы поступили 224 абитуриента
07.08.21 15:50

На Полтавщине верующие УПЦ отметили день Мгарских преподобномучеников
07.08.21 15:10

Митрополит Онуфрий рассказал, что значит быть благочестивым
Фото и Видео
В «Жулянах» задержали директора крупного госпредприятия при попытке покинуть страну
В «Жулянах» задержали директора крупного госпредприятия при попытке покинуть страну
В «Жулянах» задержали директора крупного госпредприятия при попытке покинуть страну
В «Жулянах» задержали директора крупного госпредприятия при попытке покинуть страну
В родном городе президента на посетителя супермаркета обрушился потолок
В родном городе президента на посетителя супермаркета обрушился потолок
Террористы захватили второй по величине городе Афганистана
Террористы захватили второй по величине городе Афганистана
Видео не для слабонервных: молнии убили сотни овец в Грузии
Видео не для слабонервных: молнии убили сотни овец в Грузии
Сильные ливни затопили Керчь
Сильные ливни затопили Керчь
Стало известно, столкнется ли астероид Бенну с нашей планетой
Стало известно, столкнется ли астероид Бенну с нашей планетой
Двое полицейских средь бела дня устроили мордобой в Белой Церкви
Двое полицейских средь бела дня устроили мордобой в Белой Церкви
Опубликовано видео горящей квартиры на Троещине
Опубликовано видео горящей квартиры на Троещине
В Крыму затопило главную трассу полуострова
В Крыму затопило главную трассу полуострова
Полиция разоблачила банду, которая грабила товарные поезда прямо на ходу
Полиция разоблачила банду, которая грабила товарные поезда прямо на ходу
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.21 18:42

Гривну ждет новый виток обесценивания
28.07.21 21:46

Половина жителей Украины согласны с тезисом Путина, что русские и украинцы - один народ
21.07.21 21:47

«Новое время» рассказало об огромном значении... нацистов, полицаев и погромщиков
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.