На Хмельнитчине осудили мужчину, который получил «коронавирусную» компенсацию

Главное: Нетешинский городской суд приговорил местного жителя к 3 годам лишения свободы условно за то, что он получил 8 тыс. грн карантинной помощи от государства. Сам осужденный заявил, что государство само предоставило ему деньги.

Детали: Городской суд Нетешина Хмельницкой области вынес решение по делу местного жителя, обвиняемого в мошенничестве. Как сообщает LB.ua со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений, 71-летний мужчина работает младшим научным сотрудником в Нетешинском краеведческом музее.

В период нахождения города в «красной» зоне карантина он в полном объеме получал зарплату. Однако, несмотря на это, впоследствии зарегистрировался на сайте «Дия» и подал заявку на получение помощи тем, кто из-за эпидемии коронавирусной болезни остался без денег.

12 мая ему перечислили 8 тыс. гривен.

В ходе следствия обвиняемый пошел на сделку со следствием и признал вину. Его приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Как сообщают «Граты», осужденного зовут Виктор Войковский и он остался недоволен случившимся. «Я деньги у государства не крал. Я заполнил заявку. Мне могли дать деньги, а могли не дать. Деньги дали, а в итоге завели на меня дело, что я мошенник», — рассказал он.

В тему: 8 апреля 2021 года правительство Украины приняло решение о запуске механизма компенсации украинцам, которые потеряли доходы из-за карантина. Для получения 8 тыс. гривен все нуждающиеся должны подать заявку в приложении «Дия», начиная с 19 апреля.