В Киеве оштрафовали почти 2,5 тыс. пассажиров метро за отсутствие масок

Главное: С начала 2021 года в метрополитене было составлено 2437 протоколов о нарушениях правил карантина. Большинство из них касались отказа носить маски.

Детали: Почти 2,5 тыс. пассажиров киевского метро получили штрафы за отсутствие масок. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Отмечается, что с начала 2021 года в метрополитене было составлено 2437 протоколов о нарушениях правил карантина. Большинство из них касались отказа соблюдения масочного режима.

С людьми, которые не соблюдают условия карантина, проводится разъяснительная работа.

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