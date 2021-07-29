В Германии создали простое и дешевое лекарство от коронавируса

Главное: Немецкие ученые создали нанотела, которые способны нейтрализовывать коронавирус SARS-CoV-2. Невысокая стоимость позволяет разработчикам рассчитывать на создание массового лекарства от COVID-19.

Детали: Ученые из Геттингенского университета в Германии разработали нанотела, которые эффективно блокируют коронавирус SARS-CoV-2 и его новые опасные варианты. Как сообщает Lenta.ru, они в тысячу раз превосходят ранее созданные аналоги.

Они представляют собой уменьшенную версию антител — молекул, которые прикрепляются к вирусам и другим инфекционным агентам и нейтрализуют их. Мини-антитела, или VHH, направлены против S-белка коронавируса, который участвует в прикреплении вируса к рецепторам на поверхности заражаемой клетки и последующем проникновении его внутрь. Нанотела блокируют рецептор-связывающий домен коронавируса, предотвращая заражение.

Для создания нанотел ученые иммунизировали трех альпак, чтобы они произвели мини-антитела к S-белку. Затем исследователи взяли образцы крови и выделили около миллиарда различных антител. Для отбора 45 самых эффективных молекул были использованы бактериофаги, которые несли на своей поверхности рецептор-связывающий домен коронавируса. После этого нанотела были проверены на эффективность нейтрализации SARS-CoV-2 и предотвращении репликации вируса в клетках.

Исследователи также сконструировали из нанотел различные структуры. Например, триады, состоящие из нескольких молекул — трех идентичных нанотел, связанных друг с другом. Триада соответствует симметрии трех рецептор-связывающих доменов S-белка, который не может высвободиться, что повышает эффективность нейтрализации вируса в 30 тысяч раз по сравнению с одиночными телами. Кроме того, в этом случае замедляется высвобождение нанотел из организма, что способствует более длительному терапевтическому эффекту.

Еще одним вариантом использования нанотел стали тандемы — связки из двух молекул. Они нацелены на разные части рецептор-связывающего домена и вместе блокируют S-белок.

Доказано, что одиночные, двойные и тройные нанотела даже в очень малых количествах способны остановить патоген.

Поскольку нанотела можно производить с небольшими затратами и в больших количествах, это новое средство в случае успешных клинических испытаний будет способно удовлетворить мировой спрос на терапевтические препараты против COVID-19.

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