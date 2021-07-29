На одном из популярнейших турецких курортов началась эвакуация туристов

Главное: Сильные лесные пожары на западе Турции вынудили власти начать эвакуацию туристов из отелей популярного курортного города Мармарис.

Детали: На популярном турецком курорте Мармарис началась эвакуация из отелей. Как сообщает Lenta.ru, власти города объявили о профилактической эвакуации туристов и местных жителей из-за мощных лесных пожаров.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, в настоящий момент в тушении участвуют 30 пожарных машин, пять вертолетов и один самолет.

В тему: На юге Турции, в нескольких десятках километров от популярного курорта Анталия, второй день бушует сильный пожар. На данный момент известно об одном погибшем.