В Украине изменили дату известного праздника

Главное: День молодежи в Украине получил новую дату. Его будут праздновать 12 августа.

Детали: В Украине изменили дату празднования Дня молодежи. Об этом сообщает Офис президента.

Со следующего года его будут отмечать 12 августа.

Информируется: «Глава государства подписал соответствующий указ с целью поддержки стремления украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждения ценностей демократии и свободы, а также учитывая инициативу молодежных организаций и движений».

Кроме этого отмечается, что указ президента от 22 июня 1994 года № 323 «О Дне молодежи», по которому он отмечался в последнее воскресенье июня, утратил силу.

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