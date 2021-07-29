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Новости > Известная американская кинокомпания вводит обязательную вакцинацию для своих актеров

Известная американская кинокомпания вводит обязательную вакцинацию для своих актеров

Александр Панько
29.07.21 14:09
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Известная американская кинокомпания вводит обязательную вакцинацию для своих актеров

Главное: Netflix обяжет своих актеров вакцинироваться от коронавируса. Кинокомпания стала первой в США, кто пошел на такой шаг.

Детали: Американская кинокомпания Netflix вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для актеров. Об этом пишет издание Deadline.

Отмечается, что это первый подобный опыт среди представителей киноиндустрии в Голливуде.

Сообщается, что вакцинация понадобился всем, кто снимается в фильмах Netflix, а также людям, контактирующим с ними на производстве.

Информируется: «Данное распоряжение касается и других членов съемочных групп всех проектов студии. Протоколы о возврате членов съемочной команды к работе, в которых говорится об обязательной вакцинации актеров и всей группы, согласованы с голливудскими профсоюзами и крупными киностудиями еще на прошлой неделе».

Разрешить не прививаться могут лишь по медицинским, религиозным или возрастным причинам для членов съемочной группы, задействованных в уже снимающихся фильмах и сериалах.

В тему: Netflix купил российские фильмы «Брат» и «Брат 2».

Тэги: США, мир, кино, Голливуд, вакцинация, культура, Netflix, коронавирус

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