«Слуга народа» пожалел, что Украина не может шантажировать весь мир ядерным оружием

Главное: Лидер фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия пожалел, что у Украины нет ядерного оружия. Иначе она могла бы «шантажировать весь мир».

Детали: Народный депутат Украины, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал решение Украины отказаться от ядерного потенциала в рамках Будапештского меморандума «роковой ошибкой». В эфире телеканала «Украина 24» он заявил, что это стало самой большой ошибкой первого президента Леонида Кравчука.

«Если бы мы были ядерной державой, с нами бы все разговаривали бы по-другому, договаривались бы по-другому. Если даже на это идти, то идти надо было совершенно по-другому», — сказал нардеп, добавив, что даже если бы не могли обслуживать ядерное вооружение, «мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал».

«Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах», — добавил Арахамия.

Справка: В 1994 году Украина отказалась от третьего по величине арсенала ядерного оружия в мире. После этого Украина, США, Россия и Великобритания заключили Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум).

Согласно Меморандуму, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины; воздерживаться от применения силы против территориальной целостности и политической независимости Украины.

Франция и Китай — два других участника ДНЯО, обладавшие на момент подписания Будапештского меморандума ядерным оружием, предоставили аналогичные гарантии, сделав соответствующие заявления, но не поставили свои подписи под этим документом.