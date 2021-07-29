В ООН оценили астероидную угрозу для нашей планеты

Главное: В ООН рассказали об угрозах астероидов для Земли. Речь идет о тысячах объектов.

Детали: Астероиды массово угрожают нашей планете. Об этом говорится в отчете комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

Информируется, что сейчас наука знает лишь о 40% крупных и пересекающих орбиту Земли астероидов и комет.

В публикации сказано, что в прошлом году всемирная сеть астрономических обсерваторий, расположенная более чем в сорока странах мира, собрала почти 39,5 миллиона записей о наблюдениях астероидов и комет.

Так, как выяснилось, по состоянию на 17 апреля 2021 года ученые знали о 25 647 объектах, сближающихся с Землей. В прошлом году нашли 2 959 объектов, что является рекордом.

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