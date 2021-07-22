Байден резко наехал на Путина и лидера Китая

Главное: Джо Байден раскритиковал Владимира Путина и Си Цзиньпин. Он заявил, что они опираются на автократию.

Детали: Президент США Джо Байден выступил с критикой лидеров РФ и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпин. Он обвинил их в том, что они опираются на автократию.

Американец поведал: «Я разговаривал с Си Цзиньпином из Китая, я знаю его хорошо, он крепкий парень, он по-настоящему верит, что XXI век будет определяться олигархами, а демократия уже не сработает. Он верит, что объединить нацию при демократии так быстро, как при автократии».

Он добавил: «Я хорошо знаю Владимира Путина. Эти ребята ставят на автократию, не шучу».

В тему: Байден и Путин пожали руки перед многочасовой встречей.