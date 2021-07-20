В Черкасской области зафиксирована массовая гибель рыбы

Главное: В Черкасской области гибнет рыба. Это произошло в Звенигородском водохранилище.

Детали: В Звенигородке (Черкасская область) фиксируется массовый замор рыбы. Об этом сообщил местный мэр Александр Саенко, которого цитирует «Укринформ».

Чиновник поведал, что информация об этом появилась еще в минувшую пятницу.

Рыба гибнет в Звенигородском водохранилище – оттуда берут питьевую воду для города, население которого составляет двадцать тысяч человек.

Он рассказал: «Сообщили спасатели, работающие на пляже. Говорили о 30 рыбинах. Следующие два дня у села Хлипновка, которое входит в нашу громаду, обнаружили еще три сотни погибших рыб».

Градоначальник добавил: «Мы созвали комиссию техногенно-экологической безопасности. Пригласили депутатов городского совета. Решили принять немедленные меры для спасения ситуации».

Мэр города отметил: «Были сделаны анализы воды – пока специалисты не обнаружили в ней чего-то угрожающего. Ситуацию, вероятно, спровоцировала летняя жара, в результате чего резко снизился уровень кислорода в воде».

Не исключено и попадание в водоем минеральных удобрений, гербицидов и ядохимикатов, которые после дождей были смыты в водоем.

Он резюмировал: «Мы должны принять меры всеми современными методами. Среди них – начало аэрации воды и использования доступных биоресурсов – закупка пород рыб, которые поедают растительность. Применим для аэрации несколько установок, которые позволят в будущем избежать таких катаклизмов. В ближайшей перспективе – почистим русло и берега».

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