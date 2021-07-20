Стало известно, когда и где пройдет встреча Зеленского с Байденом

Главное: В августе нынешнего года состоится встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Вопрос только в том, чтобы найти время в расписании президента Байдена.

Детали: Стало известно, когда состоится встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Они встретятся в августе. Об этом заявил поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в интервью изданию «Радио Свобода».

По его словам, сейчас вопрос только в том, чтобы найти время в расписании президента Байдена.

«Когда президент Байден и президент Зеленский общались во второй раз, президент Байден предложил, чтобы встреча была в июле или позже летом. То есть встреча будет, чуть позже. Не в июле, а думаю, в августе», — отметил он.

В тему: Ранее сообщалось, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена была намечена на конец июля нынешнего года. Состояться она должна была в США.