Спасатели говорят о рекордной смертности на воде

Главное: С начала июля в Украине на воде погибли 265 человек. Среди них – 36 детей.

Детали: Массовая гибель украинцев на воде продолжается. Данные приводят в ГСЧС.

Отмечается, что лишь с начала июля погибли 265 человек, среди них – 36 детей.

Всего с начала этого года утонули 808 людей.

Сообщается также: «Если учесть, что за аналогичный период прошлого года погибло 166 человек (из них – 16 детей), можно делать выводы о рекордной смертельной статистике несчастных случаев на воде в стране в этом году».

Информируется, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является купание в не оборудованных для этого местах и ​​в нетрезвом состоянии.

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