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Новости > Украинские и грузинские ученые совместно будут изучать историческое наследие Афона

Украинские и грузинские ученые совместно будут изучать историческое наследие Афона

Александра Кудрявцева
10.07.21 19:25
371
Украинские и грузинские ученые совместно будут изучать историческое наследие Афона

Главное: В Тбилиси директор Международного института афонского наследия Сергей Шумило и директор Национального центра рукописей Грузии им. Корнелия Кекелидзе Заал Абашидзе подписали меморандум об объединении усилий и сотрудничество в исследовании культурно-исторического наследия Афона.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на afon.org.ua, Меморандум предусматривает сотрудничество в научно-исследовательской и издательской деятельности, обмен информацией и опытом в сфере изучения афонского наследия, исследования истории, рукописей, старопечатных книг, архивных материалов и осуществления проектов в области археографии и библиографии.

Среди пунктов подписанного Меморандума предусмотрена помощь в поиске рукописей, исторических документов и архивных материалов, касающихся Афона, проведение конференций, выставок, отражающих исторический процесс, связанный с деятельностью грузинских и украинских монахов в монастырях Афона, совместные научные исследования, публикации статей, книг и монографий.

Также во время рабочей поездки в Грузию директор Международного института афонского наследия Сергей Шумило провел переговоры с руководством Тбилисской духовной академии о сотрудничестве по изучению и популяризации духовно-культурного наследия Афона, совместных издательских проектов, проведению международных научных конференций.

Сергей Шумило передал библиотекам Национального центра рукописей Грузии и Тбилисской духовной академии комплекты книг и исследований об истории Афона, изданных Международным институтом афонского наследия.

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Тэги: новости православия

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