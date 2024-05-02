Война в Украине: ситуация на фронтах на 2 мая

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на четверг, 2 мая.

За минувшие сутки произошло 121 боевое столкновение.

Противник нанес 5 ракетных и 63 авиационных удара, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры.

Всего за прошлые сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты: Харьков, Золочев, Глубокое, Большая Даниловка, Слобожанское, Купянск, Боровая Харьковской области; Дилиевка, Соловьево, Очеретино, Новоселовка, Прогресс, Уманское, Желанное, Новожеланное, Новомихайловка, Константиновка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Лобковое, Орехов Запорожской области; Ольговка, Тягинка, Велетенское Херсонской области.

К сожалению, под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских военных на угрожающие направления.

Сказано, что на Купянском направлении ВСУ были отражены 14 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестовое, Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

Указывается, что на Лиманском направлении украинские военные отбили 14 атак, осуществленных россиянами в районах населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области, а также Тернов Донецкой области.

Говорится, что на Бахмутском направлении ВСУ отбили 20 атак вблизи населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирне, Новый Донецкой области.

Отмечается, что на Авдеевском направлении украинскими военными были отражены 39 атак в районах населенных пунктов Калиново, Архангельское, Прогресс, Очеретино, Сокол, Соловьево, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

Добавляется, что на Новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где Россия при поддержке авиации 22 раза пыталась прорвать оборону украинских войск.

Военные поведали, что на Ореховском направлении россияне 2 раза атаковали позиции ВСУ в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

Также на Херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить украинские войска с плацдармов на левобережье Днепра. Россия за сутки совершила 9 безуспешных атак на позиции ВСУ.

Кроме этого, за прошлые сутки украинская авиация и подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 пункту управления, 1 наземной станции управления БпЛА и по 8 районам сосредоточения личного состава россиян.

Ранее Минобороны озвучило размер обновленных выплат в ВСУ.