Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Война в Украине: ситуация на фронтах на 2 мая

Война в Украине: ситуация на фронтах на 2 мая

Агата Кловская
02.05.24 09:36
149
Война в Украине: ситуация на фронтах на 2 мая

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на четверг, 2 мая.

За минувшие сутки произошло 121 боевое столкновение.

Противник нанес 5 ракетных и 63 авиационных удара, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры.

Всего за прошлые сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты: Харьков, Золочев, Глубокое, Большая Даниловка, Слобожанское, Купянск, Боровая Харьковской области; Дилиевка, Соловьево, Очеретино, Новоселовка, Прогресс, Уманское, Желанное, Новожеланное, Новомихайловка, Константиновка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Лобковое, Орехов Запорожской области; Ольговка, Тягинка, Велетенское Херсонской области.

К сожалению, под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских военных на угрожающие направления.

Сказано, что на Купянском направлении ВСУ были отражены 14 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестовое, Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

Указывается, что на Лиманском направлении украинские военные отбили 14 атак, осуществленных россиянами в районах населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области, а также Тернов Донецкой области.

Говорится, что на Бахмутском направлении ВСУ отбили 20 атак вблизи населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирне, Новый Донецкой области.

Отмечается, что на Авдеевском направлении украинскими военными были отражены 39 атак в районах населенных пунктов Калиново, Архангельское, Прогресс, Очеретино, Сокол, Соловьево, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

Добавляется, что на Новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где Россия при поддержке авиации 22 раза пыталась прорвать оборону украинских войск.

Военные поведали, что на Ореховском направлении россияне 2 раза атаковали позиции ВСУ в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

Также на Херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить украинские войска с плацдармов на левобережье Днепра. Россия за сутки совершила 9 безуспешных атак на позиции ВСУ.

Кроме этого, за прошлые сутки украинская авиация и подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 пункту управления, 1 наземной станции управления БпЛА и по 8 районам сосредоточения личного состава россиян.

Ранее Минобороны озвучило размер обновленных выплат в ВСУ.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

Комментарии

Статьи

01.05.24 17:35

Великая эпидемия вампиров: что это было?

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?
28.03.24 10:02

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
02.05.24 10:41

На Херсонщине россияне выгоняют людей из их домов, — ЦНС

02.05.24 10:17

Зеленский анонсировал еще семь соглашений о гарантиях безопасности

02.05.24 10:03

После российского обстрела в Харьковской области начался лесной пожар

02.05.24 09:27

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 470 870 солдат

02.05.24 07:25

Стало известно, почему роботы… медленно бегают

02.05.24 05:04

Стало известно о новом опасном последствии храпа

02.05.24 04:03

Ученые научились… омолаживать собак

02.05.24 03:57

Американцы уверяют, что темная материя таки существуют

02.05.24 02:50

Астрономы обнаружили в космосе нечто неожиданное

02.05.24 10:17

Зеленский анонсировал еще семь соглашений о гарантиях безопасности

02.05.24 09:27

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 470 870 солдат

01.05.24 16:38

Украина получила разрешение от некоторых партнеров бить западным оружием по РФ, — МИД Латвии

01.05.24 14:25

В Совете Европы сделали важный шаг к созданию спецтрибунала для России

01.05.24 13:56

В Украине могут легализовать ЧВК

01.05.24 11:54

Минобороны озвучило размер обновленных выплат в ВСУ

01.05.24 10:17

Рязанский НПЗ атаковали неизвестные беспилотники

01.05.24 09:28

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 469 840 солдат

30.04.24 16:46

Зеленский признал, что Украина сможет вступить в НАТО только после победы в войне

30.04.24 15:46

В Крыму атаковано три подразделения ПВО, — соцсети

25.04.24 16:16

В Киеве выстроились очереди под зданиями ТЦК

25.04.24 16:41

Стало известно, сколько ATACMS получила Украина

25.04.24 14:03

Орбан предрек «конец западной либеральной гегемонии»

25.04.24 14:29

В США сказали, на сколько хватит одобренной Конгрессом помощи для Украины

26.04.24 16:27

В Южной Корее научились «клепать» синтетические алмазы с поразительной скоростью

25.04.24 15:21

В Польше рассказали, чем обернется для Москвы возможное нападение на страны НАТО

26.04.24 16:31

Китайцы назвали элементарный способ избавиться от депрессии

26.04.24 15:33

Американцы продолжают «осваивать» Луну

25.04.24 10:57

Власти Венгрии сделали очередное скандальное заявление по поводу войны в Украине

26.04.24 09:19

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 463 930 солдат

Фото и Видео
Зеленский анонсировал еще семь соглашений о гарантиях безопасности
Зеленский анонсировал еще семь соглашений о гарантиях безопасности
Зеленский анонсировал еще семь соглашений о гарантиях безопасности
Зеленский анонсировал еще семь соглашений о гарантиях безопасности
В Китае обрушилась скоростная автомагистраль – погибло немало людей
В Китае обрушилась скоростная автомагистраль – погибло немало людей
Над Украиной пролетел яркий метеор – появилось видео
Над Украиной пролетел яркий метеор – появилось видео
Рязанский НПЗ атаковали неизвестные беспилотники
Рязанский НПЗ атаковали неизвестные беспилотники
Появилось видео, как в Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на людей
Появилось видео, как в Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на людей
В Колумбии разбился вертолет с десантниками – видео с места крушения
В Колумбии разбился вертолет с десантниками – видео с места крушения
Во время ракетного удара по Одессе погибли 5 человек. Пострадал экс-нардеп Сергей Кивалов
Во время ракетного удара по Одессе погибли 5 человек. Пострадал экс-нардеп Сергей Кивалов
Сто лет одиночества (2024): трейлер сериала по культовой книге
Сто лет одиночества (2024): трейлер сериала по культовой книге
В российском Омске пылает склад нефтепродуктов
В российском Омске пылает склад нефтепродуктов
Зеленский заявил, что Россия собирается сорвать Саммит мира
Зеленский заявил, что Россия собирается сорвать Саммит мира
fraza.com
Новости блогосферы
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.