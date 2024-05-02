После российского обстрела в Харьковской области начался лесной пожар

Вечером среды, 1 мая, на окраине села Новоосиново в Харьковской области начался лесной пожар. Об этом сообщают в ГСЧС.

Информируется, что его причиной стал артиллерийский удар России.

Известно, что вспыхнула сухая хвойная подстилка.

Говорится: «На время прибытия пожарных низовой лесной пожар распространился на площадь около 8 га. С огнем боролись три оперативных отделения ГСЧС. Через два часа пламя удалось обуздать».

К счастью, спасатели сумели не допустить верхового масштабного пожара, жертв и пострадавших нет.

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