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Новости > УПЦ в Почаеве проведет большой съезд монашества - 310 наместников со всей Украины

УПЦ в Почаеве проведет большой съезд монашества - 310 наместников со всей Украины

Александра Кудрявцева
10.07.21 19:12
391
УПЦ в Почаеве проведет большой съезд монашества - 310 наместников со всей Украины

Главное: В Свято-Успенской Почаевской лавре 15 июля Украинская Православная Церковь проведет съезд монашества.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, глава Синодального отдела по делам монастырей наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел отметил, что наместники (игумены) и настоятельницы монастырей планируют составить обращение к украинским властям.

«Съезд монашествующих пройдет по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Решение о его проведении было принято на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви. На съезде будут рассмотрены насущные вопросы внутреннего характера. Также будут приняты обращения к президенту, премьер-министру, министру МВД», — отметил митрополит Павел.

Глава отдела по делам монастырей сообщил, что в обращении будут подняты вопросы нарушения Конституции и действия антицерковных законов.

«Мы молимся, чтобы Господь положил преграждение злу, войне, чтобы люди видели друг в друге брата, а не врага. Плохой гражданин земли никогда не будет хорошим гражданином Неба. Мы должны это все понять и жить согласно Евангелию и согласно Конституции. Мы обращаемся к министру юстиции, потому что игнорируются законы, не регистрируют новые монастыри, которые учреждаются, не регистрируют новых наместников и игумений. Нет перерегистрации — монастырь парализован: он не может вести финансовые дела, блокируются счета. Обратимся к министру Авакову, чтобы, когда происходят посягательства каких-то молодчиков, бандитов (на монастыри — ред.), нам помогали в неурядицах, которые есть в нашем обществе. Обращаемся к премьер-министру, потому что повышаются тарифы. В разных регионах это делается противозаконно. В некоторых регионах отключают свет и газ. Обращаемся, чтобы мы платили тарифы, как платит население, а не как экономические структуры, которые имеют прибыль. Мы являемся неприбыльной организацией, мы молимся и просим у Бога милости для нашей страны», — сказал митрополит Павел.

Также наместник Киево-Печерской лавры рассказал о том, что на съезде будут подниматься вопросы об обучении монашествующих в учебных духовных заведениях, о переходе из обители в обитель, о восстановлении уставных законов о времени пребывания послушником, а также в части развития просветительской деятельности.

В мероприятии примут участие 310 наместников (игуменов) и настоятельниц монастырей со всей Украины.

Наместник Киево-Печерской лавры рассказал о сути монашества и его значении.

«Монашество — это соль земли. Во времена Иоанна Предтечи были аскеты, подвижники, которых не касалось лезвие ножниц, они не пили спиртного, не вступали в брак... Сегодня монастыри — это те светочи, которые сохранили и сохраняют Православную веру... Мы знаем Антония и Феодосия Печерских, Сергия Радонежского, которые мирили князей, сохраняя свое земное Отечество. Многое из того, что мы имеем сегодня в сферах медицины, иконописи, художества, тканей, напитков — это труды монахов-подвижников благочестия. По большому счету, устройство нашей государственности — это благословение преподобных Антония и Феодосия...Монашествующие благословляют на ратные подвиги, на защиту Отечества, на достижения в сферах науки и культуры, и на все, что делается сегодня в нашем обществе», — подытожил митрополит Павел.

В тему: В Одесской области более 10 тыс верующих приняли участие в крестном ходе УПЦ.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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