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Новости > В Одесской области более 10 тыс верующих приняли участие в крестном ходе УПЦ

В Одесской области более 10 тыс верующих приняли участие в крестном ходе УПЦ

Александра Кудрявцева
09.07.21 16:35
285
В Одесской области более 10 тыс верующих приняли участие в крестном ходе УПЦ

Главное: В Одесской области состоялся крестный ход верующих Украинской Православной Церкви «От Владимирской до Тихвинской».

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, тысячи верующих крестным ходом прошли из Одессы в Свято-Покровский скит села Мариновка.

В крестном ходе с чудотворным Касперовским образом Божией Матери, иконой святых апостолов с частичками их мощей, приняли участие более 10 тыс паломников.

Крестный ход начался 8 июля в 06.00 от храма Владимирской иконы Божией Матери в Одессе.

Перед началом молитвенного шествия была совершена Божественная литургия.

В шествии приняли участие викарии Одесской епархии — архиепископ Диодор и архиепископ Виктор, духовенство епархии. В селе Латовка к Крестному ходу присоединились паломники из Одесской области, Кривого Рога, Никополя, Белой Церкви, Умани, Винницкой и других областей Украины.

Во время шествия верующие молились за Украину и мир в стране.

На протяжении всего пути участников сопровождали экипажи полиции, бригады экстренной медицины, волонтеры, машины с питьевой водой. На привале в селе Ильинка всем паломникам была предложена трапеза.

В 17.30 паломники достигли цели — подошли к Свято-Покровскому скиту, у святых врат которого на коленях молились Божией Матери.

Всенощное бдение в храме Тихвинской иконы Божией Матери возглавил митрополит Агафангел.

Участники крестного хода за 11,5 часов преодолели расстояние 37 км.

В тему: В Одесской области начался крестный ход УПЦ «От Владимирской до Тихвинской».

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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