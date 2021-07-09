В Украине подорожают продукты питания

Главное: Украинцев готовят к новому витку повышения цен на продукты питания. На этот раз вырастет стоимость той продукции, в производстве которой используется сахар.

Детали: После рекордно низких урожаев 2020 года в Украине образовался дефицит сахара. В результате, в 2021 году сладкий продукт пришлось массово импортировать из-за рубежа. Проблемы с недостатком сахара в стране негативно сказываются на функционировании предприятий хлебопекарной отрасли, сообщает Today.

Объединение производителей пищевых продуктов в Украине направило открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором призвали обратить внимание на возникшие проблемы в отрасли.

«Шоковые цены на сахар стали слишком болезненными для кондитеров, поскольку сахар составляет 50% массы всех сладостей. В результате цены на отечественную кондитерку только за первый квартал 2021 года выросли на 15-20%», — говорится в обращении.

В Объединении подчеркнули, что повышение стоимости конечной продукции кондитерских фабрик не компенсирует финансовые потери, значительная часть цехов работает с отрицательной рентабельностью. Государству приходится наращивать импорт сладостей, которые Украина может с успехом производить самостоятельно.

«Карамель и сахарное печенье стало дешевле производить в странах ЕС, поэтому имеем рекордный рост импорта сладостей в Украину с начала года аж на 20%», — рассказали президенту производители.

На фоне дефицита сахара в стране сокращают объемы производства предприятия хлебопекарной отрасли, что тоже повлечет за собой рост стоимости продукции на полках магазинов.

Чтобы остановить нарастающий кризис «Всеукраинская ассоциация пекарей», «Укркондпром», Союз украинских предпринимателей и другие ассоциации Украины, призывают Верховную Раду временно отменить ввозную пошлину на импортируемый сахар. Этот шаг позволит снизить затраты на производство и защитит от банкротства предприятия отрасли.

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