Убийцы президента Гаити представились сотрудниками Управления США по борьбе с наркотиками, – СМИ

Главное: По данным СМИ, президента Гаити Жовенеля Моиза могли убить наемники влиятельных наркокартелей, а также сотрудники американского Управления по борьбе с наркотиками. В стране введено военное положение.

Детали: Убийство президента Гаити Жовенеля могла осуществить боевая группа, состоящая и семи граждан Колумбии и Венесуэлы. Как сообщает Diario Libre со ссылкой на источники в правительстве соседней Доминиканской Республики, они могли действовать по указанию «очень могущественных людей, которые занимаются наркоторговлей и похищением людей».

При этом, как утверждается, возможным сообщником нападавших может быть высокопоставленный сотрудник полиции, который работал в охране президента и мог умышленно ослабить охрану в его резиденции.

На данный момент доминиканские власти изучают возможность проникновения убийц на свою территорию.

В то же время, как сообщает Lenta.ru со ссылкой на американские СМИ, убившие президента люди утверждали, что являются сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками в США, представители которого на Гаити помогают местному правительству бороться с наркомафией. Об этом свидетельствует видео нападения, которое оказалось а распоряжении журналистов. На нем якобы один из нападавших заявил на английском языке, что «Управление по борьбе с наркотиками проводит операцию», и потребовал от всех оставаться на своих местах.

В то же время анонимный представитель данного ведомства, опроверг эту информацию, заявив, что «это были наемники».

В администрации президента США Джо Байдена и Госдепартаменте также отрицают какую-либо причастность DEA к этим событиям.

Канцелярия премьер-министра Гаити Клода Жозефа сообщила, что нападение совершил «вооруженный отряд, состоящий из иностранцев».

В стране введено военное положение на 15 дней.

В тему: 7 июля 2021 года группа вооруженных неизвестных лиц застрелила президента Гаити Жовенеля Моиза в собственной резиденции в Порт-о-Пренс.