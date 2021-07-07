Главные новости за 7 июля 2021 года

- В Украине коронавирусом заболели еще 610 человек. Умерли 33 больных.

- В воскресенье в Украину вернутся грозы. Будет жарко.

- Каждый третий украинец уже имеет антитела к COVID-19. Проведено исследование.

- На Голосеевском проспекте в Киеве произошла стрельба, в результате чего пострадали двое правоохранителей. Введена спецоперация «Гром».

- Убит президент Гаити Жовенель Моиз. Его застрелили при нападении на резиденцию.

- Чемпионат Европы по баскетболу может пройти в Украине и Литве. Идею выдвинул Владимир Зеленский.