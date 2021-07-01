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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Украине заработал рынок земли

В Украине заработал рынок земли

Александр Панько
01.07.21 09:01
506
В Украине заработал рынок земли

Главное: С сегодняшнего дня в Украине начинает действовать рынок земли. Как сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, для продажи земельного участка его владелец обязан иметь кадастровый номер участка.

Детали: С 1 июля в Украине отменяется мораторий на рынок земли. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, отныне украинцы станут настоящими хозяевами своей земли, ведь смогут не просто ею владеть, но и свободно распоряжаться.

«Это то, что закреплено в Конституции, но фактически было невозможным из-за действия моратория. Нет ни одной успешной страны, где действовал бы мораторий на введение цивилизованного рынка земли. С завтрашнего его не будет и в Украине», — написала глава правительства на своем канале в Telegram.

Скриншот сообщения премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram

В свою очередь, министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко на своей странице в Facebook объяснил, что для продажи земельного участка его владелец обязан иметь кадастровый номер участка, зарегистрировать право собственности и иметь выписку из Госреестра прав собственности в бумажном или электронном виде.

Наличие кадастрового номера земельного участка можно проверить на публичной кадастровой карте Украины на сайте http://surl.li/ydva. В случае его отсутствия владельцу участка нужно обратиться к разработчику документации по землеустройству для изготовления технической документации по установлению или восстановлению границ участка в натуре и зарегистрировать участок в Государственном земельном кадастре. После этого участку будет присвоен кадастровый номер.

Министр уточнил, что следующим шагом для продажи земельного участка является регистрация права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Это осуществляют исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов, нотариусы или центры предоставления административных услуг.

Для регистрации необходима выписка из Государственного земельного кадастра, копия и оригинал паспорта и идентификационного номера, уплата административного сбора и документ о права на участок (государственный акт на право собственности на землю, договоры купли-продажи, дарения, мены, решение суда, свидетельство о праве на наследство). После регистрации права собственности на землю владелец получает бумажную или электронную выписку из Госреестра прав.

«Регистрация права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и указанный пакет документов могут гарантировать право пользования, владения/распоряжения земельным участком и поможет избежать многих рисков», — заключил Лещенко.

Скриншот сообщения министра аграрной политики Романа Лещенко в Facebook

Как зарегистрировать право собственности на землю

В тему: Подробнее о том, как купить и продать землю в Украине с 1 июля, и по какой цене, читайте здесь.

Тэги: общество, экономика, Земля, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, мораторий, рынок земли, новости Украины, Роман Лещенко, Денис Шмыгаль

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