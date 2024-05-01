В польской библиотеке нашли неизвестные рукописи братьев Гримм

В Польше нашли неизвестные рукописи немецких писателей Якоба и Вильгельма Гримм. Как пишет издание Daily Mail, в Польской университетской библиотеке в городе Познань обнаружили 27 оригинальных томов из их частной коллекции.

Сообщается, что в книгах есть рукописные заметки авторов, которые никто до настоящего времени не читал.

Эксперты уверяют, что находка ценна для исследования наследия братьев Гримм, так как она может дать представление об их методе работы и выборе тем.

Говорится, что специалисты из университета Адама Мицкевича потратили полгода на изучение найденных записей: они пытались найти серию, которая, как считалось, была уничтожена во время Второй мировой войны.

Ранее в доме Гитлера нашли кости и зубы животных.