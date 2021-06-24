В УПЦ призвали власть отреагировать на нападение радикалов во время крестного хода УПЦ в Нежине

Главное: Власти и правоохранительным органам необходимо отреагировать на проявление агрессии против верующих Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм, комментируя нападение радикалов на верующих Украинской Православной Церкви во время крестного хода в Нежине.

«Призываем украинскую власть надлежащим образом реагировать на нарушения фундаментальных прав и свобод граждан Украины, которым гарантировано Конституцией свободное исповедание своих религиозных убеждений. Если власть не будет реагировать на проявления агрессии по отношению к верующим УПЦ, которые являются гражданами Украины, то последствия этого могут быть непоправимыми. Уже сейчас можно говорить об очередном постепенном усилении ненависти и агрессии по отношению к нашей Церкви. Такое усиление порождено чувством безнаказанности со стороны тех, кто называет себя „патриотом“ и выступает против Церкви», — отметил епископ Виктор.

Также он призвал международные правозащитные организации обратить внимание на недопустимые действия по отношению к УПЦ представителей различных радикальных группировок.

«Любое насилие в отношении Украинской Православной Церкви подлежит резкому осуждению международным сообществом», — подчеркнул владыка.

Епископ Виктор отметил, что действия участников нападения на крестный ход УПЦ отличались «яркими признаками духовной болезни».

«Один из них держал в руке свиное копыто, другой пытался собственными нечистотами попасть в святые иконы. Эти вещи раз свидетельствуют, что наибольшим врагом Церкви является дьявол, который только использует отдельных людей в собственных целях. Очевидно, что современные украинские „патриоты“ в своей борьбе против Церкви фактически копируют большевиков и комсомольцев. Иными словами, наших „патриотов“ в их борьбе против Церкви можно назвать последователями советских безбожников», — сказал епископ Виктор (Коцаба).

Архиерей подчеркнул, что случаи подобные тому, что имели место в Нежине, «существенно подрывают имидж Украины на международной арене, превращая ее из демократического и правового государства в территорию, где царит произвол и насилие».

Как сообщалось ранее, 23 июня в Нежине группа молодых людей, прикрываясь национальными флагами и патриотическими лозунгами, напала на верующих УПЦ во время крестного хода.

Были избиты верующие, пострадали священники, было сломано одну из хоругвей. На данный момент доказательства нападения переданы в органы правопорядка.

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