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Новости > На Черниговщине радикалы напали на верующих УПЦ во время крестного хода

На Черниговщине радикалы напали на верующих УПЦ во время крестного хода

Александра Кудрявцева
24.06.21 14:01
341
На Черниговщине радикалы напали на верующих УПЦ во время крестного хода

Главное: В Нежине Черниговской области группа радикалов напала на верующих и духовенство Украинской Православной Церкви во время традиционного крестного хода 23 июня, в день памяти святителя Иоанна Тобольского.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, в пресс-службе Нежинской епархии заявили, что собраны и задокументированы доказательства избиения радикалами священников и женщин, участвовавших в молитвенном шествии.

«Десятки верующих подготовили обращение в правоохранительные органы о совершении уголовных правонарушений рядом радикально настроенных лиц, которые препятствовали проведению крестного хода. Один из радикалов украл священнический крест, также была сломана хоругвь с изображением Спасителя», — отмечается в сообщении.

«Вместе с тем, было зафиксировано, что многие участники радикального шабаша имели ярко выраженные признаки психических расстройств. При появлении икон они стали выкрикивать непонятные звуки. Один из них, символизируя собой Люцифера, отрубленным копытом животного нападал на священнослужителей и священные предметы. Еще один представитель этой группы лиц, назвавшись ветераном, стал собственными нечистотами целить в иконы», — сообщили в пресс-службе Нежинской епархии.

Уточняется, что факты препятствия свершению богослужения и нападений на верующих будут переданы не только отечественным органам правопорядка, но и международным организациям, которые осуществляют мониторинг состояния соблюдения прав и свобод в Украине.

В тему: Более 20 тыс верующих УПЦ собрались на молитвенное стояние у Верховной Рады.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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